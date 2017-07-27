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Сильный ливень затопил верхние этажи в минской многоэтажке

27 июля 2017 09:21
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Новости Беларуси. В эпицентре грозового фронта. За вечер и ночь 25 июля в столице выпала практически месячная норма осадков. Минчанам, оказавшимся на улице под стеной дождя, не помогали даже зонтики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не повезло и жителям одного из многоквартирных домов на Сторожевской. В полночь жильцы верхних этажей увидели подтеки на потолке, а через полчаса начало лить как из ведра. Причиной стал засор в ливневке. Вода достигла пятого этажа. Рабочие приехали оперативно, с потопом боролись до самого утра. Сейчас уже все сухо, но местные жители вряд ли забудут эту ночь. 

Сильный ливень затопил верхние этажи в минской многоэтажке-1

Анатолий Руденко:
И кастрюли, и тарелки, и миски – всё было поставлено. А вынесли больше 100 ведер воды. Молодцы наши соседи – прибежали: «А давайте мы вам поможем, давайте тряпки принесем».

Через 2 недели рабочие еще раз проверят в доме сточные каналы, чтобы убедиться, что все работы были произведены качественно и в будущем проблема не повторится.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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