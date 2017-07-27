Сильный ливень затопил верхние этажи в минской многоэтажке

Новости Беларуси. В эпицентре грозового фронта. За вечер и ночь 25 июля в столице выпала практически месячная норма осадков. Минчанам, оказавшимся на улице под стеной дождя, не помогали даже зонтики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не повезло и жителям одного из многоквартирных домов на Сторожевской. В полночь жильцы верхних этажей увидели подтеки на потолке, а через полчаса начало лить как из ведра. Причиной стал засор в ливневке. Вода достигла пятого этажа. Рабочие приехали оперативно, с потопом боролись до самого утра. Сейчас уже все сухо, но местные жители вряд ли забудут эту ночь.