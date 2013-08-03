Сильный лесной пожар бушует в 30 км от Афин. Уничтожены десятки тысяч деревьев и несколько десятков зданий

Новости Греции. В Греции пытаются справиться с сильным лесным пожаром. Огонь бушует в 30 километрах от Афин и уничтожает все на своем пути: дома, леса, оливковые рощи. За считанные часы выгорели десятки тысяч деревьев и несколько десятков зданий.

Пламя тушат и с земли, и с воздуха, но пока все усилия спасателей тщетны. Из-за сильного ветра, который часто меняет направление, локализовать очаг возгорания не удается. Огонь быстро продвигается на юг и угрожает уничтожить заповедные леса.

По данным к этому часу, пострадавших нет. Причиной пожара считают жаркую погоду. Последнюю неделю в регионе плюс 40, а дождя не было с начала лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.