Сильные снегопады и морозы парализовали авиасообщение в Европе

Сотни рейсов отменены в Лондоне, Варшаве, Эдинбурге, Мюнхене и Амстердаме. Только в немецком Франкфурте — более 300.

Во многих странах затруднено движение автотранспорта и поездов. В польской столице из-за сильного снегопада коммунальные службы работают круглосуточно.

В Германии в некоторых районах высота снежного покрова более полуметра. В школах отменены занятия. В Великобритании начало зимы признано самым холодным за 17 лет. Температура воздуха в Шотландии и на востоке Англии понизилась до –20. Гололед и снегопад нарушили железнодорожное сообщение и стали причиной многочисленных аварий на автотрассах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».