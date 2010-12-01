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Сильные снегопады и морозы парализовали авиасообщение в Европе

01 декабря 2010 14:09
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Сотни рейсов отменены в Лондоне, Варшаве, Эдинбурге, Мюнхене и Амстердаме. Только в немецком Франкфурте — более 300.

Во многих странах затруднено движение автотранспорта и поездов. В польской столице из-за сильного снегопада коммунальные службы работают круглосуточно.

В Германии в некоторых районах высота снежного покрова более полуметра. В школах отменены занятия. В Великобритании начало зимы признано самым холодным за 17 лет. Температура воздуха в Шотландии и на востоке Англии понизилась до –20. Гололед и снегопад нарушили железнодорожное сообщение и стали причиной многочисленных аварий на автотрассах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Сильные снегопады в Европе

Фото. Сильные снегопады в Европе

Фото. Сильные снегопады в Европе

Фото. Сильные снегопады в Европе

Фото. Сильные снегопады в Европе

Фото. Сильные снегопады в Европе

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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