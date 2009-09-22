Сильные наводнения парализовали штат Джорджия в США

Погибли уже 8 человек, среди них двое детей. В окрестностях Атланты затоплены сотни домов. Под воду уходят целые магистрали.Чтобы спастись, людям приходится бросать свои тонущие машины. Многие ожидают помощи прямо на крышах автомобилей. Экстренные службы в срочном порядке укрепляют дамбы, чтобы избежать дальнейшего разлива воды. Однако её уровень в реках стремительно растёт. Под угрозой затопления штаты Алабама, Кентукки, Северная Каролина и Теннеси. К эвакуации готовятся тысячи людей.