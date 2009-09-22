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Сильные наводнения парализовали штат Джорджия в США

22 сентября 2009 17:40
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Погибли уже 8 человек, среди них двое детей. В окрестностях Атланты затоплены сотни домов. Под воду уходят целые магистрали.Чтобы спастись, людям приходится бросать свои тонущие машины. Многие ожидают помощи прямо на крышах автомобилей. Экстренные службы в срочном порядке укрепляют дамбы, чтобы избежать дальнейшего разлива воды. Однако её уровень в реках стремительно растёт. Под угрозой затопления штаты Алабама, Кентукки, Северная Каролина и Теннеси. К эвакуации готовятся тысячи людей.
# происшествия

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