Сильные лесные пожары бушуют в США и Мексике

В Соединенных Штатах огненная стихия охватила лесные угодья Техаса.

Под угрозой многие населенные пункты, сгорели уже несколько сотен жилых домов. Резервы штата по борьбе со стихией фактически исчерпаны. Потому местные власти обратились к президенту страны Бараку Обаме с просьбой объявить в штате чрезвычайное положение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Мексике, по последним данным, огнем охвачено почти 100 тысяч гектаров. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространяется вглубь страны. Экстренным службам пока не удается взять ситуацию под контроль. Власти Мексики попросили помощи у США и Канады.