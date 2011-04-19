Сильные лесные пожары бушуют в США и Мексике

Под угрозой многие населенные пункты, сгорели уже несколько сотен жилых домов. Резервы штата по борьбе со стихией фактически исчерпаны. Потому местные власти обратились к президенту страны Бараку Обаме с просьбой объявить в штате чрезвычайное положение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В Мексике, по последним данным, огнем охвачено почти 100 тысяч гектаров. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространяется вглубь страны. Экстренным службам пока не удается взять ситуацию под контроль. Власти Мексики попросили помощи у США и Канады.