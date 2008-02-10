Сильнейший пожар в Улан-Удэ

В результате происшествия выведена из строя одна из турбин теплоэлектроцентрали, 168 тысяч жителей города остались без горячей воды. 13 расчетов боролись с огнем в течение семи часов. В целях безопасности жителей близлежащих домов эвакуировали. В городе, где температура держится на отметке -20 oС, был введен режим чрезвычайной ситуации. Для экономии электроэнергии частично остановлено движение трамваев, обесточена часть крупных промышленных предприятий и некоторые жилые дома. Горячее водоснабжение тоже отсутствует.



Штаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ возглавил лично Президент Бурятии.