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Сильнейший пожар на газопроводе в Москве! (ФОТО)

10 мая 2009 14:52
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Огонь повредил два административных здания. Сгорело около 70 припаркованных рядом автомашин. Пять человек пострадали. Около ста тысяч человек остались без телефонной связи.

В самом тяжелом состоянии находится мужчина, у которого 35% ожогов тела. Авария случилась в половине первого ночи. По невыясненным пока причинам произошла крупная утечка газа, который моментально воспламенился. Столб огня поднялся на высоту более двухсот метров. Спустя шесть часов пламя удалось локализовать. Однако полностью потушить пожар не удаётся до сих пор. Взрывной волной снесло бетонный забор ближайшей стройки. С места ЧП удалось эвакуировать 130 машин. В следственном комитете говорят, что причина прорыва газопровода носит исключительно техногенный характер. Версию теракта исключают. Этот пожар уже признан самым сильным за последние десятилетия.

Сильнейший пожар на газопроводе в Москве

Сильнейший пожар на газопроводе в Москве

Сильнейший пожар на газопроводе в Москве

Сильнейший пожар на газопроводе в Москве

# происшествия

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