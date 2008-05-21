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Сильнейший ливень в Минске

21 мая 2008 16:55
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Многие улицы сегодня во второй половине дня превратились в каналы. Ливневые стоки не справляются с потоками воды.

Столичное ГАИ фиксирует большое количество дорожно-транспортных происшествий. Только за последние два часа произошло два десятка аварий. Столкновения вызваны несоблюдением водителями дистанции на скользкой дороге.

В авральном режиме работает служба такси. Количество вызовов возросло в разы. Ну а дорожные службы беспокоят ливневые стоки. Они не справляются с нарастающими потоками воды. Сложная ситуация возникла в Московском и Центральном районах столицы. Дороги практически затопило. Специалисты работают в усиленном режиме.

И в ближайшие дни прогноз синоптиков неутешительный. В Беларуси ожидаются дожди и грозы.

# происшествия

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