Сильнейший ливень в Минске

Многие улицы сегодня во второй половине дня превратились в каналы. Ливневые стоки не справляются с потоками воды.

Столичное ГАИ фиксирует большое количество дорожно-транспортных происшествий. Только за последние два часа произошло два десятка аварий. Столкновения вызваны несоблюдением водителями дистанции на скользкой дороге.

В авральном режиме работает служба такси. Количество вызовов возросло в разы. Ну а дорожные службы беспокоят ливневые стоки. Они не справляются с нарастающими потоками воды. Сложная ситуация возникла в Московском и Центральном районах столицы. Дороги практически затопило. Специалисты работают в усиленном режиме.

И в ближайшие дни прогноз синоптиков неутешительный. В Беларуси ожидаются дожди и грозы.