Сильнейшие ливни и оползни в Калифорнии: затоплены улицы, тысячи людей покидают свои дома

В Калифорнии десятки тысяч домов остались без света из-за разгула стихии. Почти неделю в регионе идут сильные проливные дожди, которые помимо наводнения стали причиной и многочисленных оползней.

Стихия сметает дома и автомобили, размывает шоссе и мосты, затапливает улицы и угрожает десяткам построенных в каньонах домов. На спасение жителей из домов, затопленных улиц, отелей и со склонов холмов были брошены надувные катера и лодки. Кто-то отказался покидать свой дом даже под страхом утонуть.

Потоки воды полностью затопили курортный городок Лагуна-Бич. Спасателям пришлось сесть в лодки, чтобы эвакуировать застрявших водителей и пешеходов. Частично нарушено и железнодорожное сообщение. В шести округах Калифорнии введен режим чрезвычайного положения.

Ливневые дожди наблюдаются и в американских штатах Аризона, Невада и Юта. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».