Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение в Калифорнии. Пострадали 120 человек, почти полностью разрушен город Напа

Новости США. Чрезвычайное положение введено в американском штате Калифорния. Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой свыше 6 произошло в окрестностях Сан-Франциско. За медицинской помощью обратились свыше 120 человек. Двое взрослых и один ребенок находятся в критическом состоянии.

Больше всего пострадал ближайший к эпицентру город Напа. Там практически полностью разрушена инфраструктура. Десятки тысяч домов остаются без электроэнергии.

Бригады спасателей обследуют поврежденные дома в поисках раненых. Сотни человек задействованы в тушении возникших после стихийного бедствия возгораний. Специалисты обследуют дороги и мосты на предмет серьезных повреждений конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.