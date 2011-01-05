Сильнейшее наводнение в Австралии: по улицам плавают змеи и крокодилы, уровень воды в реках превысил 9,5 м

Жертвами сильнейшего наводнения на северо-востоке Австралии стали уже более 10 человек. Пострадали от стихийного бедствия свыше 200 тысяч жителей.

Затоплена территория, равная по площади Франции и Германии вместе взятыми. В штате Квинсленд из 22 пострадавших городов наибольшие разрушения в Рокхэмтоне. Уровень воды в протекающей здесь реке Фицрой превысил 9,5 метров. Затопленная территория похожа на одно большое озеро с редкими островками суши. Вода кишит змеями, часто в объективы фото- и видеокамер экстремалов попадают и крокодилы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».