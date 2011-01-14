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Сильнейшее наводнение в Австралии: 13-летний мальчик отдал свою жизнь, чтобы спасти младшего брата

14 января 2011 13:22
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В Австралию вслед за сильнейшим наводнением, которое фактически парализовало жизнь по всему северо-востоку континента, пришла еще одна беда. В пострадавших районах вовсю орудуют мародеры.

Пользуясь ситуацией, они залезают в затопленные жилые дома и офисы в поисках наживы.

Между тем, стихия в Австралии выявила и настоящих героев. В разрушенном стихией городе Тувумба 13-летний мальчик пожертвовал жизнью ради спасения младшего брата. Мать с двумя сыновьями оказались в машине посреди бурлящего потока. Помощи семья ожидала на крыше авто. Подоспевший спасатель потянулся вначале к старшему мальчику, но тот к спасательному тросу привязал младшего брата. Как только того подняли из воды, его мать и брата унес мощный поток. Спасти их не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

Фото. Наводнение в Австралии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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