Сильнейшая засуха в пяти провинциях Китая

В пяти провинциях Китая в среднем и нижнем течении реки Янцзы — сильнейшая засуха. По оценкам экспертов, прямой экономический ущерб от разгула стихии может составить 2,5 миллиарда долларов.

Засуха в регионе охватила до 7 миллионов гектаров сельхозугодий. Под вопросом стоит летняя посевная кампания. Однако китайские эксперты заверяют, что даже такая пагубная ситуация не сможет оказать существенного влияния на будущий объем летнего урожая пшеницы и рапса, так как страдающие от засухи провинции — не основные производители этих культур.

Заложниками ситуации стали и другие отрасли народного хозяйства Китая. Многие рыбацкие семьи, которые живут ловлей рыбы, столкнулись с небывалыми трудностями из-за высыхания рек и озер. Проблемы возникли и в сфере судоходства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».