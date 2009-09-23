Сильнейшая пыльная буря окрасила Австралию в оранжевый цвет

В результате сильнейшей за последние десятилетия песчаной бури на востоке Австралии большая часть страны, в том числе Сидней, погрузилась в густое облако оранжевой пыли.

Было нарушено авиационное и паромное сообщение, созданы заторы на крупнейших автомагистралях. Пыль покрыла автомобили, здания и пляжи, видимость составляет всего несколько метров. В Сиднее детям и старикам, а также людям, страдающим астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем, было рекомендовано не выходить на улицу. Жители, которым пришлось добираться во время бури на работу, пользовались защитными масками и прятали лица под шарфами. Служба «скорой помощи» Сиднея за несколько часов получила более 250 звонков от людей, жаловавшихся на проблемы с дыханием.

Пыльные бури достаточно редкое для Сиднея явление. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших нескольких часов ветер, несущий пыль, ослабнет, и воздух в городе очистится.

Однако пыльная буря - не единственный сюрприз, который преподнесла австралийцам природа в последнее время. Например, вчера вечером на штат Новый Южный Уэльс обрушился мощный ветер, в некоторых районах выпал град «величиной с мяч для крикета», повредивший стекла в домах и автомобилях, сообщает БЕЛТА.