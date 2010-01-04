Сицилиец сел в тюрьму, чтобы не встречать Новый год с семьей

Житель Сицилии украл несколько конфет и упаковку жевательной резинки для того, чтобы попасть в тюрьму.

Сообщается, что в четверг, 31 декабря, сицилиец, имя которого не уточняется, пришел в участок и попросил арестовать его на одну ночь. Однако полицейские отказались выполнить просьбу мужчины, объяснив это тем, что он не совершил никакого преступления.

Сразу же после этого сицилиец зашел в находящуюся по соседству табачную лавку и начал угрожать ее хозяину канцелярским ножом. Из магазина он забрал лишь несколько конфет и жвачку. После этого он дождался полицейских, которые арестовали его за ограбление.

По словам журналистов, 35-летний мужчина отважился на преступление, так как не хотел встречать Новый год вместе со своей женой и родственниками. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на итальянское агентство AGI.