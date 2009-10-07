Шведские коммандос ошиблись домом и разнесли частный коттедж

Бойцы элитного подразделения шведской армии в ходе учений на востоке страны вместо запланированной цели случайно атаковали мирный дом.

В результате инцидента никто не пострадал, конфликт с владельцем удалось уладить, сообщает newsru.com со ссылкой на The Daily Telegraph.

Военнослужащие из отряда K3, которые в конце сентября отрабатывали парашютную высадку и ведение разведки в городе Родждафорс, промахнулись с целью на 200 метров и вместо специально купленного для учений заброшенного строения напали на жилой дом. Лишь когда в здании были выбиты все двери и окна, бойцы осознали свою ошибку.

Хозяин дома во время учений отсутствовал. О его реакции на случившееся известно мало. По словам военных, конфликт уже улажен, дом отремонтировали.