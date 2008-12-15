Шутка доцента Белорусской сельхозакадемии обернулась эвакуацией полтысячи человек

Выходя из учебного корпуса, 58-летний преподаватель кафедры психологии сказал вахтеру, что здание заминировано.

Таких сообщений в дежурную часть Горецкого РОВД не поступало еще никогда – заминирован четвертый корпус Белорусской государственной сельхозакадемии. На ноги были подняты все – МЧС, КГБ, саперы и медики. Вахтер учебного корпуса сообщил, взрывом угрожал неизвестный мужчина.

Зданию постройки 19-го века, даже мощный взрыв не повредит, стены тут крепчайшие, а вот за безопасность людей никто поручиться не мог. Учащихся пришлось эвакуировать. В течении 15 минут 600-650 студентов академии покинули здание по тревожному сигналу.

Взрывное устройство так и не обнаружили, зато установили личность псевдовзрывника. Им оказался 58-летний доцент кафедры психологии этой же академии. Мужчина просто нес книги своей дочери, работающей в четвертом корпусе, и утверждает, что вахтер его неправильно поняла. Уголовное дело в отношении шутник в итоге не возбуждали, а сочли происшествие недоразумением. Поэтому ни штраф, ни заключение ему не угрожают. А вот из академии доцента, скорее всего, уволят: опасаются очередных шуток.