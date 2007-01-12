Штормовое предупреждение продолжает действовать

В Гидрометцентре сообщают, что и в ближайшие трое суток в Беларуси ожидается сильный ветер.

Такая погода вызвана циклонами с Атлантики. Они быстро перемещаются на восток. В республике будет облачная погода, временами пройдут осадки (дождь с мокрым снегом). Днем на юго-западе страны скорость ветра достигнет 23-25 метров в секунду. Температура воздуха немного понизится и будет от -2 до +3 градусов.

Работы по ликвидации последствий сильного ветра 11 января в Беларуси завершаются. Напомним, в результате стихии нанесен ущерб 67 районам республики. Менее пострадали Брестская и Гомельская области. Частично повреждены более 40 жилых домов, почти 180 сельскохозяйственных зданий, в том числе свыше 100 ферм. Зафиксированы случаи падения деревьев, в результате чего пострадали транспортные средства. Также были обесточены около девятисот населенных пунктов. В областях и районах созданы и продолжают действовать комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Они определяют размер нанесенного ущерба. Всего для устранения последствий сильного ветра привлечены около тысячи сотрудников МЧС, других аварийных служб, почти 300 единиц техники.

Переменчивая пасмурная погода стала одной из причин аварий на дорогах страны. За минувшие сутки в республике произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Погибли девять человек. Восемь из них - пешеходы. Инспекторы обращают внимание на то, что плохие погодные условия, недостаток солнечного света и резкие перепады атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии людей. В сложной дорожной водителям рекомендовано проявлять повышенное внимание и соблюдать скоростной режим.