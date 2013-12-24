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Шторм «Дирк» в Западной Европе: 2 человека погибли, во Франции без электричества – 240 тысяч семей

24 декабря 2013 07:19
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На Западную Европу обрушился шторм «Дирк». В 23 прибрежных департаментах Бельгии и Франции объявлен «оранжевый» уровень тревоги. Жертвами стихии уже стали два человека. В Англии из-за выхода рек из берегов погиб мужчина, а женщина утонула в реке в Уэльсе.

Кроме того, у берегов Франции пропал российский моряк. Во время шторма его смыло 7-метровой волной с нидерландского сухогруза. ЧП произошло недалеко от французского города Брест. В спасательной операции задействован вертолет.

Не лучше погода и на суше. По последним данным, без электричества во Франции остаются 240 тысяч семей.

Непогода доставила существенные неудобства и жителям Великобритании. Из-за разгула стихии отменены или задержаны сотни авиарейсов. В аэропортах Королевства застряли тысячи пассажиров. Закрыта часть авто- и железнодорожных магистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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