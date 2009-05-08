Шокирующий инцидент в России: Кусок «Союза» упал во двор дома!

Предстоит определить, является ли металлическая пластинка размером примерно 30 на 100 сантиметров фрагментом ракеты-носителя «Союз», который стартовал в ночь с 7 на 8 мая с «Байконура».

Специальная комиссия Роскосмоса проверяет, действительно ли найденная в селе Барановка в Алтайском крае металлическая пластина является отделяемым фрагментом ракеты-носителя «Союз», стартовавшей к МКС с транспортным кораблем «Прогресс М-02М» в ночь на пятницу, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее в администрации Змеиногорского района Алтайского края РИА Новости сообщили, что фрагмент ракеты-носителя упал на крышу многоквартирного жилого дома в алтайском селе Барановка в ночь на пятницу, никто не пострадал. Сообщалось, что из-за небольшого веса элемента крыша дома не повреждена.

В Роскосмосе подтверждают, что крыша дома не повреждена, пострадавших нет. По словам официального представителя Федерального космического агентства Александра Воробьева, село Барановка, где местный житель нашел металлическую пластину, не входит в зону падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей при запусках с космодрома «Байконур».