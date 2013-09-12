Шокирующее преступление в Орше: днем на глазах у прохожих мужчина убил свою бывшую 19-летнюю жену

Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Орше. Средь бела дня на глазах у многочисленных прохожих 29-летний мужчина жестоко расправился со своей бывшей женой. Причем нападение произошло у здания суда.

По словам очевидцев, сначала он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем уже ударил себя ножом в грудь. 19-летняя женщина скончалась на месте происшествия, мужчина сейчас в больнице.

Все обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, убийство совершено из личных неприязненных отношений, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. К слову, подозреваемый уже ранее был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в прошлом месяце подробности убийства 27-летней спортсменки шокировали общественность. Девушку искали днями, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей. Ее фотографии были расклеены по всему Минску. Спустя неделю выяснилось, что бывший муж задушил Анну и расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлекли из Цнянского водохранилища. Кстати, именно он, бывший муж и обратился с заявлением о пропаже Анны на третьи сутки после её пропажи. «Почему такие страшные преступления происходят в благополучных семьях?». Такой вопрос журналисты задали психиатру. Специалист пояснил, что подобные преступления связаны с желанием определённого круга людей убивать.

Михаил Виноградов, российский психиатр, криминалист (в интервью газете «Комсомольской правде»):

Самая основная проблема – желание определенного круга людей убивать. И когда это желание достигает апогея, происходит преступление. Очень часто первой жертвой маньяка становятся близкие люди, потому что случайная женщина на улице вызывает чувство страха, существует психологический барьер. А бывшую жену, с которой мужчина состоял когда-то в интимных отношениях, убить проще. Могу сказать, что такие преступления не происходят спонтанно.