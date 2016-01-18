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Шокирующая трагедия в Мозыре: посетитель убил пациента прямо в больнице за долги

18 января 2016 06:21
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Новости Беларуси. Кровавая драма разыгралась в стенах Мозырской городской больницы. Навещая одного из пациентов, неизвестный мужчина нанес ему несколько ножевых ранений. Чуть позже пострадавший скончался в реанимации.

ЧП произошло в субботу, 16 января. Около 12-ти часов дня посетитель прошел в палату №13 травматологии, в которой находились несколько пациентов, подошел к одному из них и неожиданно нанес несколько ударов ножом в область шеи. После чего, воспользовавшись паникой и суматохой, успел скрыться из медучреждения.

Несмотря на все усилия врачей, раны пострадавшего оказались смертельны. Спустя непродолжительное время 32-летний мужчина скончался в реанимации.

Через несколько часов подозреваемый был задержан. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, что за несколько дней до убийства между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт из-за невозврата денег, после чего потерпевший был избит и попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

# происшествия # Убийство

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