Шокирующая трагедия в Москве: бизнес-леди выбросила 4-месячного ребёнка из окна и выпрыгнула следом

Новости России. В Москве женщина выбросила своего 4-месячного ребёнка из окна шестого этажа и выпрыгнула следом.
Трагедия произошла на юго-западе российской столицы.
Подробности этой истории шокируют. 47-летнюю женщину, недавно ставшую матерью, на отчаянный шаг могли толкнуть проблемы в бизнесе.
Как сообщают российские издания, не исключено, что
женщина, «занимающая пост генерального директора фирмы, боялась потерять бизнес из-за декрета».
Компания, которой теперь уже руководила москвичка, занимается поставками оборудования для производства черепицы и декоративного кирпича из Италии.
Сейчас объём заказов у фирмы упал.
По информации LifeNews женщина была достаточно обеспеченной, пользовалась услугами няни и владела многокомнатной квартирой. Свое жилье она сдавала, предпочитая арендовать однокомнатную квартиру.
Существует еще одна версия произошедшего:
женщина находилась в депрессии
из-за того, что ее с младенцем на руках оставил гражданский муж.
Также известно, что за несколько дней женщина якобы говорила консьержу, что намерена отказаться от своей новорожденной дочери, «которая связала по рукам и ногам».
Пока это только версии.
Что заставило бизнес-леди лишить жизни себя и своего же ребенка, предстоит установить следователям.