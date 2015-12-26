Шокирующая трагедия в Москве: бизнес-леди выбросила 4-месячного ребёнка из окна и выпрыгнула следом

Новости России. В Москве женщина выбросила своего 4-месячного ребёнка из окна шестого этажа и выпрыгнула следом.

Трагедия произошла на юго-западе российской столицы.

Подробности этой истории шокируют. 47-летнюю женщину, недавно ставшую матерью, на отчаянный шаг могли толкнуть проблемы в бизнесе.

Как сообщают российские издания, не исключено, что

женщина, «занимающая пост генерального директора фирмы, боялась потерять бизнес из-за декрета».

Компания, которой теперь уже руководила москвичка, занимается поставками оборудования для производства черепицы и декоративного кирпича из Италии.

Сейчас объём заказов у фирмы упал.

По информации LifeNews женщина была достаточно обеспеченной, пользовалась услугами няни и владела многокомнатной квартирой. Свое жилье она сдавала, предпочитая арендовать однокомнатную квартиру.



Существует еще одна версия произошедшего:

женщина находилась в депрессии

из-за того, что ее с младенцем на руках оставил гражданский муж.

Также известно, что за несколько дней женщина якобы говорила консьержу, что намерена отказаться от своей новорожденной дочери, «которая связала по рукам и ногам».

Пока это только версии.