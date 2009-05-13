Шок! Шаровая молния сожгла дом в Волковысском районе

Когда небольшой огненный шар залетел в дом во время грозы, трёхлетняя девочка попыталась схватить его. Как удалось уцелеть ребёнку, загадка даже для врачей...

В доме в деревне Занцевичи проживала семья из трех человек. Со слов главы семьи, он находился возле сарая, когда увидел шарообразное облако оранжевого цвета, которое двигалось в направлении дома. Его жена в этот момент была в поле, а маленькая дочь – в доме.

Забежав в дом, мужчина обнаружил сильное задымление. Шаровая молния уже находилась внутри жилой комнаты. Он схватил ребенка, выбежал во двор, и сразу после этого мгновенно вспыхнула кровля дома. Первое подразделение спасателей прибыло через 5 минут после вызова, но к этому времени дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля, его спасти не удалось.

– По прибытию к месту вызова, дом был охвачен полностью пламенем. Работа была направлена на тушение пожара и недопущение распространения огня на близлежащие строения. В данный момент проводится проверка. Основная причина пожара – проявление сил природы, – рассказал телеканалу СТВ начальник Волковысского РОЧС Павел ПОКОНЕЧНЫЙ.

Девочка была госпитализирована с трехпроцентным ожогом правой руки и отравлением угарным газом. В приёмном покое, при осмотре, хирург поставил диагноз – ожоги 1 и 2 степени обеих кистей рук, где-то по 1,5 процента. Девочка была помещена в реанимационное отделение, где за ней присматривали хирург и педиатр. И в настоящее время переведена в хирургическое отделение.

Пожары, вызванные появлением молниеносного шара, в Принеманье не редкость. Таких случаев как минимум два на год. Хотя сама шаровая молния – явление уникальное. И мало изученное.

– Её мощность составляет около 100 ват. Это обычный такой светящийся шар, который обладает мощной энергией. Когда шаровая молния взрывается. А длится это от 10 до 100 секунд. Когда он взрывается – это может привести к человеческим жертвам, – рассказал журналистам телеканала СТВ начальник службы гидрометеопрогнозов республиканского гидрометеоцентра Дмитрий РЯБОВ.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ.