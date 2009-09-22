Школьники поймали на удочку 100 тыс. долларов

Подростки из местечка Тантэйбл Крик под австралийским городом Лисмор хотели поймать в ручье рыбу для кошки.

Вместо кошачьего корма они извлекли из воды сверток, в котором находилось 100 тысяч долларов.

Школьники обнаружили деньги в тростнике, скрывающем любимое место юных рыболовов. Развернув грязный пластиковый пакет, они увидели большое количество банкнот в 20 и 50 британских фунтов стерлингов. Подростки взяли деньги и принесли их домой, после чего сосчитали купюры и поняли, что их улов в пересчете на доллары составил 100 тысяч.

Дети решили, что за этими деньгами стоит «какое-то грязное дельце», поэтому отнесли свою находку в полицейский участок. Полиция ищет владельца столь внушительной суммы, но если таковой не найдется, то деньги отдадут юным рыбакам, пишет «Правда».