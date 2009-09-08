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Школьник пытался угнать старый ВАЗ

08 сентября 2009 09:25
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Ученик 10-го класса одной из минских школ вместе с друзьями пытался угнать у пенсионера автомобиль ВАЗ 1976 года

Подросток был задержан 7 сентября на месте преступления сотрудниками столичной милиции. В настоящее время несостоявшийся юный угонщик находится в изоляторе временного содержания и дает показания. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, школьник вместе с друзьями пытался сдвинуть с места старенький ВАЗ, припаркованный во дворе жилого дома по ул. Воронянского и принадлежащий 71-летнему пенсионеру. Далеко уехать шумной компании подростков не удалось. Едва тронувшись с места, они задели еще один автомобиль. Теперь сотрудники милиции ищут остальных подростков, причастных к попытке угона, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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