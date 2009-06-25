Школьник поджег два дома

Наводнение в Австрии (ФОТО)

В Вене вода угрожает затопить подземное хранилище знаменитой картинной галереи «Альбертина». Сотрудники пытаются вывезти около миллиона экспонатов. Среди них шедевры мировой живописи, принадлежащие кисти Моне, Ренуара и Микеланджело.