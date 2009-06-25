Школьник поджег два дома

Две семьи остались без крыши над головой.На улице Московской в Калинковичах эти дома стояли практически в одном дворе. Между ними были только хозяйственные постройки, в которых хранили бензин и газовый баллон. Пара спичек — и эти «запасы» превратили два дома в пылающий факел.
В доме, где жила молодая семья, утром оставались хозяйка и ее 11–летний сын. Мальчик играл во дворе. По предварительным данным, он–то и решил заглянуть в сарай. А поскольку там было темно, вооружился спичками. Прогоревшие якобы бросал вниз — на сухие опилки... Пламя мгновенно добежало до канистр с бензином, а там и до газового баллона... Только школьник успел выскочить из сарая, как раздался взрыв. Огонь, подхваченный сильным ветром, перебросился на дома — его семьи и соседской, где жили 70–летние пенсионеры.
— Последний уничтожен практически полностью, — о финале ЧП рассказывают в пресс–службе областного управления по ЧС. — Дом молодой семьи также серьезно поврежден: прогорела кровля, местами потолок, стена. Нужен капитальный ремонт.
После пожара выяснилось, что жилище стариков не было застраховано. Нелегко будет восстановиться и соседям. Общий ущерб, по предварительным данным, достигает 50 миллионов рублей, пишет «СБ-Беларусь Сегодня».