Школьницы принесли в класс боевую гранату

Это произошло с ученицами 8-го класса калинковичской средней школы №1.

На мосту у озера, недалеко от школы, они увидели металлический предмет, похожий на гранату, - сообщили корреспонденту «Советской Белоруссии». Завернув находку в бумагу и положив в пакет, отправились с ней в школу. Гранату ученицы принесли соцпедагогу, он в последствии и вызвал спасателей. 25 детей и 15 педагогов были эвакуированы. Оказалось, граната Ф-1 времен Великой Отечественной — боевая.

За минувшие выходные в Гомельской области зарегистрировано четыре случая находок боеприпасов Великой Отечественной войны. Обычно весной и осенью количество таких сообщений резко возрастает.