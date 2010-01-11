Школьница погибла во время пирсинга

Прибывшая бригада скорой помощи не смогла ее спасти.

Как сообщает РИА Новости, по данным следствия, 4 января 2010 года на лестничной площадке дома 6 по Комсомольскому проспекту в Челябинске было обнаружено тело 12-летней девочки.

Следствием установлено, что погибшая вместе с четырьмя несовершеннолетними подругами с их помощью собиралась установить себе пирсинг на языке. Одна из девочек набрала в шприц содержимое двух ампул медпрепарата "лидокаин" и для обезболивания сделала инъекцию в язык девочки.

Через 15 минут у девочки начались судороги, и позже она скончалась.