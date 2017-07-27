Шестилетний мальчик погиб под колесами кормораздатчика в Лиозненском районе

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Витебской области. В Лиозненском районе погиб шестилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель пояснил, что перед работой наведался к сестре жены. Ее сыновья просились проехаться вместе до фермы, но тракторист им в этом отказал. Позже водителю по телефону родственники сказали, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, мужчина ребенка на прицепе не обнаружил и поехал обратно по тому же маршруту. На обочине он увидел бездыханное тело.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу. В августе мальчику исполнилось бы шесть лет.