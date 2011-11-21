Шестеро из девяти участников субботней потасовки на станции метро Купаловская в Минске предстанут перед судом

Новости Беларуси, Минск. Остальные трое несовершеннолетних нарушителей также понесут ответственность. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В субботу днем в минской подземке между двумя группами молодых людей разгорелся конфликт. По словам очевидцев, драку устроили футбольные фанаты. Один из хулиганов взорвал в метро петарду. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В ограниченном пространстве, тем более после трагических событий 11 апреля, любое подобное действие может вызвать панику. И не только панику, но и может повлечь смертельные травмы находящимся на перроне пассажирам. Они могут упасть на рельсы. Поэтому при определении наказания судом будут учтены все обстоятельства произошедшего инцидента.

Наказание предполагает либо штрафные санкции, либо административный арест сроком до 15 суток.