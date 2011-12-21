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Шесть строителей из Беларуси сгорели в подмосковном поселке, строя кинопавильоны для Федора Бондарчука

21 декабря 2011 08:03
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Новости России. Спасти удалось лишь двоих человек.

На стройплощадке кинокомплекса «Главкино» в подмосковном поселке Глухово загорелись шесть одноэтажных деревянных вагончиков площадью 80 кв м. Потушить огонь, который полыхал в течение часа, пытались четыре пожарных расчета. Из восьми человек, находившихся внутри бытовок, удалось спасти двоих. Один строитель был доставлен с больницу Красногорска с ожогами, другой же от госпитализации отказался. Личность шести погибших строителей устанавливаются, сообщает ctv.by.

Кинокомплекс «Главкино» – это частный проект актера и режиссера Федора Бондарчука. На протяжении нескольких лет там идет строительство кинопавильонов общей площадью 33 тысячи кв м. Кинокоплекс намерены открыть в 2012 году.

# происшествия # Белоруссия

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