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Шесть граждан Беларуси пострадали в результате ДПТ

08 января 2008 11:53
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В Житомирской области Украины микроавтобус Форд-Транзит выехал на встречную полосу и столкнулся с Мазом. Водителя грузовика и шестерых пассажиров автомобиля с травмами доставили в районную больницу города Емильчин. Все пострадавшие - частные предприниматели, жители Гомельской области.

Сложной была обстановка и на дорогах Беларуси. В республике за минувшие выходные зарегистрировано 29 ДТП. Шесть человек погибли, 32 получили ранения. Кроме того, задержано почти 400 пьяных водителей.

Нарушителей скоростного режима было более трех с половиной тысяч. Все они привлечены к административной ответственности.
# происшествия

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