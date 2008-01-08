Шесть граждан Беларуси пострадали в результате ДПТ

В Житомирской области Украины микроавтобус Форд-Транзит выехал на встречную полосу и столкнулся с Мазом. Водителя грузовика и шестерых пассажиров автомобиля с травмами доставили в районную больницу города Емильчин. Все пострадавшие - частные предприниматели, жители Гомельской области.



Сложной была обстановка и на дорогах Беларуси. В республике за минувшие выходные зарегистрировано 29 ДТП. Шесть человек погибли, 32 получили ранения. Кроме того, задержано почти 400 пьяных водителей.



Нарушителей скоростного режима было более трех с половиной тысяч. Все они привлечены к административной ответственности.