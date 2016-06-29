Шесть человек, в том числе 2 спасателя, погибли в канализационном колодце в Крупском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели шести человек в Крупском районе. Возбуждено уголовное дело. Среди них два сотрудника МЧС и четверо жителей деревни Каменка.

Накануне около половины десятого вечера мужчина спустился в канализационный колодец рядом с его домом. Во время чистки он потерял сознание и упал на дно. Оказать ему помощь попытались соседи. Трое мужчин поочередно спускались в колодец и, теряя сознание, падали вниз.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела четверых человек. Медики констатировали их смерть. Отравление парами также получили двое сотрудников МЧС, они были госпитализированы. Позже, не приходя в сознание, они скончались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Леоненко, житель деревни Каменка:

Люди кричали, готовы всем помочь. А как, чем? Одни за одним туда лезли и теряли сознание.

Елена Смоленская, жительница деревни Каменка:

Ребятишки прибежали, говорили, что папа тонет в канализации. Мой муж и зять побежали сюда босиком. Когда прибежала следом, услышала только крик. Их уже под водой не было видно.

Всю ночь на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Изъяты образцы веществ, содержащихся в колодце, в том числе осуществлен забор воздуха для проведения химических исследований.

Анатолий Гончар, заместитель председателя Крупского районного исполнительного комитета:

Все отходы, которые были в колодце, конечно же, имели какое-то брожение, шло выделение газов. Есть на сегодняшний день четко регламентированная инструкция, по которой нужно действовать всегда. Нельзя в колодец проникать сегодня без откачки колодца, без вентиляции, без соответствующих средств.