Шершни до смерти искусали девушку, которая решила потрясти дерево

Инцидент произошел на Украине, в поселке Новодружеске, что возле города Лисичанска Луганской области.

25-летняя девушка собирала орехи вместе со своим мужем. Она схватилась за дерево, чтобы встряхнуть его, и растревожила тем самым шершней, у которых там было гнездо. Шершни искусали жертву в голову и шею, а это самые опасные места для укусов.

Скорая помощь, подстанция которой находится всего в нескольких сотнях метров от посадки, где случилась трагедия, прибыла уже через четыре минуты. Но к моменту прибытия врачебной бригады девушка уже была в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия не помогли, сообщает «Столичное телевидение».