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Шабаны: три автомобиля сгорели в ночь с 1 на 2 сентября

02 сентября 2014 11:06
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Новости Беларуси. На стоянке в Минске в ночь с 1 на 2 сентября сгорели три автомобиля. Пожар произошел напротив одного из домов на улице Шабаны.

Пресс-служба Минского областного Управления МЧС:
По прибытии подразделений МЧС при проведении разведки было установлено загорание легкового автомобиля «Опель Вектра», 1997 г.в. с последующим загоранием рядом стоящих «Рено Сценик», 2009 г.в., и «Фольксваген Пассат», 1996 г.в. Пожар ликвидирован в 02.35. В результате пожара автомобили повреждены полностью. Так же поврежден бампер, лакокрасочное покрытие правой двери, стекло рядом стоящего автомобиля «Пежо Боксер», 1998 г.в.

Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Напомним, на прошлой неделе, более 30 машин в Молодечно были повреждены хулиганами. Молодые люди били стекла припаркованных автомобилей, фары, прыгали на капотах и крышах.

Преступниками оказались двое юношей – 21 и 19 лет.

Как выяснилось, накануне у одного из них был день рождения, а разбивания машин для ребят стала праздничной забавой.

К слову, потеха это нанесло ущерб более чем на 100 миллионов рублей. Правонарушители уже признали свою вину. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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