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Сгоревший автомобиль на Корженевского и пожар на Руссиянова: новости Минска за 30 марта

30 марта 2017 19:00
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Новости Беларуси. Ночью 30 марта на улице Корженевского горел автомобиль, практически новый.

Пламя зацепило и соседнюю машину.

Проблемы с электропроводкой за последние пару месяцев погубили в Минске уже не один десяток авто.

На улице Руссиянова утром из-за пожара в доме эвакуировали 12 человек.

Но есть и хорошие новости – столицу раскрасили разноцветные флаги, а мартовские коты теперь не только гуляют сами по себе, но и украшают фасады зданий. Обо всем по порядку в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Сгоревший автомобиль на Корженевского и пожар на Руссиянова: новости Минска за 30 марта-1

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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