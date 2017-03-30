Сгоревший автомобиль на Корженевского и пожар на Руссиянова: новости Минска за 30 марта

Новости Беларуси. Ночью 30 марта на улице Корженевского горел автомобиль, практически новый.

Пламя зацепило и соседнюю машину.

Проблемы с электропроводкой за последние пару месяцев погубили в Минске уже не один десяток авто.

На улице Руссиянова утром из-за пожара в доме эвакуировали 12 человек.

Но есть и хорошие новости – столицу раскрасили разноцветные флаги, а мартовские коты теперь не только гуляют сами по себе, но и украшают фасады зданий. Обо всем по порядку в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.