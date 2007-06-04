Сгоревшая маршрутка и троллейбус-убийца

Безответственность стала причиной сразу двух крупных ЧП в Гомеле.

Очередное ЧП с маршрутным такси. На этот раз в Гомеле. Здесь 4 июня загорелся микроавтобус <ГАЗель>. В салоне находилось тринадцать пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Обнаружив возгорание, водитель эвакуировал пассажиров и приступил к тушению. Но самостоятельно ликвидировать очаг ему не удалось. Прибывший пожарный расчёт справился с огнём лишь через двадцать минут: долго не получалось перекрыть подачу газа, на котором работала маршрутка. Именно неисправности в газовом оборудовании предварительно и стали причиной ЧП. К слову, из 450 маршрутных такси в Гомеле порядка половины работают на газе. Подобный инцидент произошёл впервые.

И еще одно ЧП в Гомеле. На этот раз со смертельным исходом. Трагедия произошла в транспортном депо. Водитель ремонтировал троллейбус, не сняв его контакты с электролинии. Неожиданно машина тронулась вперёд и, переехав водителя, вышла за пределы проезжей части. Путь троллейбусу преградила остановка, к счастью, оказавшаяся безлюдной. От полученных травм водитель троллейбуса скончался на месте. По факту случившегося ведётся разбирательство. Однако уже сейчас можно говорить о ряде серьёзных нарушений техники безопасности.