Сгорел оригинал Декларации о независимости Молдовы

Документ сгорел во время массовых беспорядков в Кишиневе 7 апреля 2009 года, когда были разгромлены и разграблены здания парламента и администрации президента.

Этот факт подтвердил на пресс-конференции в Кишиневе действующий президент Молдовы, лидер правящей Партии коммунистов Владимир Воронин.

По словам Владимира Воронина, во время этих беспорядков сгорело около 80% архива молдавского парламента. В то же время есть копия Декларации о независимости Молдовы, которая хранилась в аппарате главы государства.

Декларация о независимости Молдовы была подписана 27 августа 1991 года в результате требований собравшихся в Кишиневе на Площади Великого Собрания граждан и утверждена подписями 277 депутатов. На основании этой декларации 2 марта 1992 года ООН признала Молдову на международной арене, сообщает БЕЛТА.