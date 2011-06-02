Прямой эфир

Сезон ураганов в США: на этот раз досталось американскому Массачусетсу

02 июня 2011 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По словам очевидцев, это был самый мощный торнадо в штате с 1947 года.

Особенно сильный удар пришелся на Спрингфилд. После стихии город не узнать: вырванные с корнем деревья, сорванные с домов крыши, десятки поврежденных или разрушенных зданий. Жертвами нынешних торнадо стали, по меньшей мере, четыре человека. Число раненых уточняется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Самый разрушительный в этом году в США торнадо шириной около километра обрушился в прошлом месяце на город Джоплин в штате Миссури. Погибли почти 120 человек. Разрушены примерно две тысячи зданий, а многие кварталы города торнадо сравнял с землей.

Торнадо в США. Число жертв торнадо, пронесшегося над городом Джоплин, возросло до 116 человек

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

Торнадо в Спрингфилде, Массачусетс

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2011 11:54

В Калининграде бандиты на мотоцикле из автомата расстреляли мужчин, выходивших из отделения Сбербанка

Число пострадавших от огурцов в Германии перевалило 1 400 человек
01 июня 2011 11:05

Число пострадавших от огурцов в Германии перевалило 1 400 человек

01 июня 2011 08:56

Истребители ВВС США сопровождали самолет с дерущимися пассажирами