Сезон ураганов в США: на этот раз досталось американскому Массачусетсу

По словам очевидцев, это был самый мощный торнадо в штате с 1947 года.

Особенно сильный удар пришелся на Спрингфилд. После стихии город не узнать: вырванные с корнем деревья, сорванные с домов крыши, десятки поврежденных или разрушенных зданий. Жертвами нынешних торнадо стали, по меньшей мере, четыре человека. Число раненых уточняется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Самый разрушительный в этом году в США торнадо шириной около километра обрушился в прошлом месяце на город Джоплин в штате Миссури. Погибли почти 120 человек. Разрушены примерно две тысячи зданий, а многие кварталы города торнадо сравнял с землей.