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Северо-восток Китая во власти мощных снегопадов, на востоке страны бушуют песчаные бури

13 ноября 2010 16:49
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Наиболее тяжелая ситуация в Харбине — там из-за непогоды закрыты многие школы.

С перебоями работает аэропорт. Серьезно затруднено движение автотранспорта. На расчистку дорог и магистралей брошены десятки единиц спецтехники.

А на востоке страны бушуют песчаные бури. В некоторых районах содержание пыли в воздухе вдвое выше нормы. Улицы городов буквально погрузились в песчаную дымку. Видимость на дорогах не превышает 50 метров. Медики советуют жителям не покидать дома, плотно закрыв при этом двери и окна. А в случаях же крайней необходимости выходить на улицу в респираторах или ватно-марлевых повязках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Буря в Китае

Буря в Китае

Буря в Китае

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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