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Северная Корея нанесла по Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

23 ноября 2010 13:05
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Северная Корея выпустила десятки артиллерийских снарядов в сторону южнокорейского острова Енпхендо, который находится всего в 120 км к западу от Сеула – столицы Южной Кореи.

Два солдата убиты, 17  ранены, пострадали также трое гражданских лиц, десятки зданий сожжены, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рейтерс». После артобстрела Северная Корея обвинила Южную Корею в том, что та открыла огонь первой, сообщает ctv.by со ссылкой на «Евроньюс».  Вплоть до нынешнего обстрела в прибрежных водах Енпхендо проводились учения южнокорейских военных.

Северная Корея нанесла Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

Северная Корея нанесла Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

Президент Южной Кореи Ли Мён Бак на экстренном заседании правительства заверил, что он пытается предотвратить перерастание ситуации в более широкий конфликт. Однако заявил, что южнокорейский ответ должен быть твердым на «незаконные» и «провокационные» действия. В то же время министр обороны Южной Кореи обвинил Северную Корею в преднамеренном нападении, которое явно нарушило перемирие между Севером и Югом. Хотя обстрел на острове уже прекратился, Сеул направил в зону конфликта истребители, сообщает ctv.by со ссылкой на «Евроньюс»

Остров Енпхендо находится близ демаркационной полосы, которую Южная Корея считает своей границей с Северной Кореей, остров Енпхендо контролируют южнокорейские военные. Но КНДР не признает ее в качестве государственной границы, оставляя за собой право на территориальные воды у  Енпхендо. В 1999 и 2002 году в этом районе уже происходили морские столкновения между двумя Кореями.

Северная Корея граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке.

Северная Корея нанесла Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

Северная Корея нанесла Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

Северная Корея нанесла Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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