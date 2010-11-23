Северная Корея нанесла по Южной Корее сильнейший за 57 лет удар

Северная Корея выпустила десятки артиллерийских снарядов в сторону южнокорейского острова Енпхендо, который находится всего в 120 км к западу от Сеула – столицы Южной Кореи.

Два солдата убиты, 17 ранены, пострадали также трое гражданских лиц, десятки зданий сожжены, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рейтерс». После артобстрела Северная Корея обвинила Южную Корею в том, что та открыла огонь первой, сообщает ctv.by со ссылкой на «Евроньюс». Вплоть до нынешнего обстрела в прибрежных водах Енпхендо проводились учения южнокорейских военных.

Президент Южной Кореи Ли Мён Бак на экстренном заседании правительства заверил, что он пытается предотвратить перерастание ситуации в более широкий конфликт. Однако заявил, что южнокорейский ответ должен быть твердым на «незаконные» и «провокационные» действия. В то же время министр обороны Южной Кореи обвинил Северную Корею в преднамеренном нападении, которое явно нарушило перемирие между Севером и Югом. Хотя обстрел на острове уже прекратился, Сеул направил в зону конфликта истребители, сообщает ctv.by со ссылкой на «Евроньюс»

Остров Енпхендо находится близ демаркационной полосы, которую Южная Корея считает своей границей с Северной Кореей, остров Енпхендо контролируют южнокорейские военные. Но КНДР не признает ее в качестве государственной границы, оставляя за собой право на территориальные воды у Енпхендо. В 1999 и 2002 году в этом районе уже происходили морские столкновения между двумя Кореями.

Северная Корея граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке.