Серьёзная авария с человеческими жертвами произошла в Гродно

На одной из улиц столкнулись сразу три автомобиля. По не понятным причинам Мерседес выехал на встречную полосу оживлённого проспекта. На большой скорости он столкнулся с Жигулями. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на попутно проезжавший микро-автобус. Водитель Мерседеса от полученных травм скончался на месте. А пассажира и водителя Жигулей в тяжёлом состоянии госпитализировали. Владелец микро-автобуса отделался лёгкими ушибами. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.