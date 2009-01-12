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Серьёзная авария с человеческими жертвами произошла в Гродно

12 января 2009 15:58
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На одной из улиц столкнулись сразу три автомобиля. По не понятным причинам Мерседес выехал на встречную полосу оживлённого проспекта. На большой скорости он столкнулся с Жигулями. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на попутно проезжавший микро-автобус. Водитель Мерседеса от полученных травм скончался на месте. А пассажира и водителя Жигулей в тяжёлом состоянии госпитализировали. Владелец микро-автобуса отделался лёгкими ушибами. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
# происшествия

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