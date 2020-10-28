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Серьёзная авария на проспекте Независимости. Hyundai столкнулась с Ford

28 октября 2020 20:44
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Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Серьёзная авария на проспекте Независимости. Hyundai столкнулась с Ford-1

Женщина-водитель Hyundai двигалась по проспекту со стороны площади Якуба Коласа. На пересечении с улицей Петруся Бровки она поехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Ford, водитель которого по стрелке поворачивал налево.

Серьёзная авария на проспекте Независимости. Hyundai столкнулась с Ford-4

В результате аварии женщина в больнице.

# Авария в Минске # происшествия

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