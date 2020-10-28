Серьёзная авария на проспекте Независимости. Hyundai столкнулась с Ford

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщина-водитель Hyundai двигалась по проспекту со стороны площади Якуба Коласа. На пересечении с улицей Петруся Бровки она поехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Ford, водитель которого по стрелке поворачивал налево.
В результате аварии женщина в больнице.