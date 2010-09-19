Серия взрывов в Багдаде унесла жизни более 20 человек, около 100 ранены

Сразу два случая ложного минирования зафиксировали в Минске

Милиция ищет хулигана, который поднял по тревоге саперов в столице. В обоих случаях – взрывчатых веществ и другой опасности не обнаружено. Правоохранители сработали оперативно. Но действия лжеминера все же причинили ряд неудобств горожанам.