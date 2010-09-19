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Серия взрывов в Багдаде унесла жизни более 20 человек, около 100 ранены

19 сентября 2010 15:21
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У министерства национальной безопасности и ресторана на воздух взлетели заминированные автомобили.Взрывы последовали один за другим, с разницей в несколько минут.
# происшествия

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