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Серия лошадиных краж прокатилась по Брестской области

05 февраля 2009 17:58
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За несколько дней конокрады увели 9 скакунов. Лошадей сдавали на колбасу частным предпринимателям. За одну сивку давали до двух миллионов рублей. Милиции удалось выйти на след криминальной группы. Покупателей мошенники искали по объявлениям в газете. Лошадей скупали в основном предприниматели, занимающиеся производством колбас.

Имена конокрадов по понятным причинам пока не сообщают. Известно лишь, что один житель поселка, другой приезжий. Оба – ранее судимые. Очередное преступление теперь может обернуться длительным сроком лишения свободы.
# происшествия

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