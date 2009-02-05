Серия лошадиных краж прокатилась по Брестской области

За несколько дней конокрады увели 9 скакунов. Лошадей сдавали на колбасу частным предпринимателям. За одну сивку давали до двух миллионов рублей. Милиции удалось выйти на след криминальной группы. Покупателей мошенники искали по объявлениям в газете. Лошадей скупали в основном предприниматели, занимающиеся производством колбас.



Имена конокрадов по понятным причинам пока не сообщают. Известно лишь, что один житель поселка, другой приезжий. Оба – ранее судимые. Очередное преступление теперь может обернуться длительным сроком лишения свободы.