Сенат Италии одобрил реформу образования, вызвавшую массовые протесты по всей стране

Обсуждение сопровождалось массовыми акциями протестов. На улицы многих итальянских городов вышли тысячи студентов. Они считают, что реформа, направленная на сокращение расходов, приведет к уничтожению бесплатного государственного образования и научно-исследовательской деятельности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В Италии тысячи студентов вышли на улицы крупных городов, протестуя против уничтожения бесплатного образования
Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами