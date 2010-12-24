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Сенат Италии одобрил реформу образования, вызвавшую массовые протесты по всей стране

24 декабря 2010 11:17
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После долгих дебатов верхняя палата национального парламента все же проголосовала большинством за законопроект.

Обсуждение сопровождалось массовыми акциями протестов. На улицы многих итальянских городов вышли тысячи студентов. Они считают, что реформа, направленная на сокращение расходов, приведет к уничтожению бесплатного государственного образования и научно-исследовательской деятельности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Демонстрации студентов в Италии

Фото. Демонстрации студентов в Италии

Фото. Демонстрации студентов в Италии

Фото. Демонстрации студентов в Италии

Фото. Демонстрации студентов в Италии

В Италии тысячи студентов вышли на улицы крупных городов, протестуя против уничтожения бесплатного образования

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

# происшествия # Фотофакт

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