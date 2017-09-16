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Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России

16 сентября 2017 13:27
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Новости Беларуси. И как только что стало известно, семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России-1

Трагедия произошла рано утром на автодороге Липецк-Елец в районе Частой Дубравы. Жертвами столкновения двух легковых автомобилей стали три человека – двое взрослых и маленький ребенок.

Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России-3

По сообщениям российских СМИ, погибшие наши соотечественники. Водитель и два пассажира другой машины госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

# происшествия # Фотофакт # Авария в России

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