Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России

Новости Беларуси. И как только что стало известно, семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла рано утром на автодороге Липецк-Елец в районе Частой Дубравы. Жертвами столкновения двух легковых автомобилей стали три человека – двое взрослых и маленький ребенок.