Новости Беларуси. И как только что стало известно, семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И как только что стало известно, семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла рано утром на автодороге Липецк-Елец в районе Частой Дубравы. Жертвами столкновения двух легковых автомобилей стали три человека – двое взрослых и маленький ребенок.
По сообщениям российских СМИ, погибшие наши соотечественники. Водитель и два пассажира другой машины госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.