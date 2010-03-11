Семилетний мальчик спас семью от грабителей

Утром 9 марта, в дом семьи мальчика ворвались трое мужчин. Пока они угрожали родителям огнестрельным оружием, семилетний мальчик и его шестилетняя сестра закрылись в ванной.

Ребенок позвонил спасателям, рассказал, что его маму и папу пытаются убить, и попросил прислать к нему домой «побольше полицейских и солдат». В это время преступники вломились в ванную, и оператор службы спасения услышала в трубке крики. К тому времени как на место происшествия прибыла полиция, грабители уже скрылись, не взяв ничего.

Как выяснилось, один из преступников схватил мальчика и спросил, куда тот звонил. Ребенок ответил, что вызвал спасателей, и грабители поспешили ретироваться, пишет Lenta.ru.

Местный шериф заявил журналистам, что если бы не смелые действия мальчика, который хорошо знал, как вести себя в такой ситуации, история могла бы иметь трагический исход.