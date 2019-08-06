Семилетний мальчик перебегал трассу и попал под машину в Мядельском районе

Новости Беларуси. Авария с участием ребенка произошла в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина с семилетним сыном вышла из авто, чтобы сделать фото на фоне реки Вилия. Мальчик начал переходить проезжую часть, не удостоверившись в безопасности. Водитель легкового авто пытался избежать столкновения, однако скорость не позволила.