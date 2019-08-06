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Семилетний мальчик перебегал трассу и попал под машину в Мядельском районе

06 августа 2019 19:22
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Новости Беларуси. Авария с участием ребенка произошла в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семилетний мальчик перебегал трассу и попал под машину в Мядельском районе-1

Женщина с семилетним сыном вышла из авто, чтобы сделать фото на фоне реки Вилия. Мальчик начал переходить проезжую часть, не удостоверившись в безопасности. Водитель легкового авто пытался избежать столкновения, однако скорость не позволила.

Семилетний мальчик перебегал трассу и попал под машину в Мядельском районе-4

С телесными повреждениями несовершеннолетний госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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